Gli otto frati francescani positivi al Coronavirus ad Assisi (Di sabato 8 agosto 2020) Ad Assisi otto frati francescani sono risultati positivi al Coronavirus, ad Assisi: si tratta di novizi, presenti nella struttura del adiacente alla Basilica di San Francesco, ma non avrebbero avuto contatti diretti con i pellegrini. Il direttore della della sala stampa del sacro convento di Assisi padre Enzo Fortunato ha reso noto che “La comunità del sacro convento di Assisi in merito ai casi di positività al covid 19 riscontrato a 8 novizi, alloggiati nella struttura adiacente alla Basilica di San Francesco, procede nel suo cammino ordinario di accoglienza dei pellegrini e dei turisti. I giovani sono in isolamento e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie, in totale sono ... Leggi su nextquotidiano

