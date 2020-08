Gli altri 200 miliardi da non sprecare (Di sabato 8 agosto 2020) Che cosa serve esattamente per avere uno stato un po’ meno cialtrone e un po’ più efficiente? Intanto può essere utile mettere in fila cinque numeri, e in particolare cinque “cento”, che possono aiutarci a capire meglio cosa sarà l’Italia nei prossimi mesi. Ci sono cento miliardi di cui tutti si occ Leggi su ilfoglio

ItaliaViva : Chi entra in Italia Viva è perché sceglie la politica, non il populismo da influencer. Sceglie la fatica di studiar… - crocerossa : ?? Metti la mascherina! Proteggi te stesso e gli altri dal rischio #Covid19. Parte oggi la #WearAMask Challenge lanc… - AzzolinaLucia : Con il via libera al #DecretoAgosto arrivano altri 1,3 mld per la ripartenza di settembre, per spazi, organico e pe… - SkorpioITA : @SaluteLazio Ma perché aspettate sempre gli altri? Testateveli su voi stessi che siete medici no? Avete qualche tim… - palamini_maria : RT @LorenzoZL74: @NicolaPorro Il problema é che la sinistra odia chi vuole aiutare di sua sponte gli altri, senza passare da lei e dallo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli altri L'estate dei ransomware: Canon, Garmin, Cwt e gli altri. Chi paga, chi no e come difendersi Cyber Security 360 Ragazzi autistici cacciati da un autogrill: “Non vogliamo disabili qui”

La denuncia del padre di uno dei giovani su Facebook. Il gestore dell’area di servizio sull’A4 poi si scusa: «Farò una donazione» Tornavano dal mare, dopo una bella vacanza passata in compagnia e in a ...

"Montefalco, Comune modello" E poi bacchetta Melasecche

Matteo Salvini non si è sottratto sulle questioni più "calde" che riguardano l’Umbria e il suo partito. Sul buco di bilancio di Montefalco (secondo Pd e M5S causato dalla cattiva amministrazione di Te ...

La denuncia del padre di uno dei giovani su Facebook. Il gestore dell’area di servizio sull’A4 poi si scusa: «Farò una donazione» Tornavano dal mare, dopo una bella vacanza passata in compagnia e in a ...Matteo Salvini non si è sottratto sulle questioni più "calde" che riguardano l’Umbria e il suo partito. Sul buco di bilancio di Montefalco (secondo Pd e M5S causato dalla cattiva amministrazione di Te ...