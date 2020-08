Giuseppe Busia presidente Anac, all’autorità anticorruzione va il segretario generale del garante della Privacy (Di sabato 8 agosto 2020) Sarà Giuseppe Busia, burocrate di lungo corso attualmente segretario generale dell’Autorità garante della Privacy, il successore di Raffaele Cantone alla guida dell’Anac. Il cdm di venerdì sera ha infatti dato disco verde all’avvio della procedura per la sua nomina, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Gli altri componenti saranno Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Consuelo del Balzo. Dallo scorso ottobre l’authority anticorruzione era guidata ad interim dal consigliere anziano Francesco Merloni. Busia, che nel 2018 è stato in predicato di passare a Palazzo Chigi sempre come segretario ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Busia Giuseppe Busia presidente Anac, all’autorità anticorruzione va il segretario generale del garante… Il Fatto Quotidiano Cdm, nuove regole per le elezioni e assunzioni per la scuola: tutte le misure approvate

Un decreto legge sulle misure urgenti per le elezioni del 2020, l'assunzione di 84.808 docenti e la proroga dello stato di emergenza in seguito al crollo del Ponte di Genova. Sono alcune delle misure ...

Cdm, Conte: "Approvati interventi per complessivi 100 miliardi". E sul Covid: "Misure precauzionali in vigore fino al 7 settembre"

"Abbiamo approvato misure significative". Lo ha detto stasera il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera del consiglio dei ministri al "decreto legge agosto", ricordando come le ...

Un decreto legge sulle misure urgenti per le elezioni del 2020, l'assunzione di 84.808 docenti e la proroga dello stato di emergenza in seguito al crollo del Ponte di Genova. Sono alcune delle misure ..."Abbiamo approvato misure significative". Lo ha detto stasera il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera del consiglio dei ministri al "decreto legge agosto", ricordando come le ...