Giulia De Lellis e Andrea Damante: l’indizio che potrebbe smentire la crisi (Di sabato 8 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrano nuovamente sull’orlo di una crisi. Dopo un riavvicinamento che ha fatto ben sperare i fan, la coppia è in stand-by, come rivelato dalla ragazza. E il dj non ha smentito: segno che qualcosa potrebbe essersi nuovamente rotto. Nonostante questo, continuano i contatti fra la De Lellis e la madre del ragazzo, che le ha commentato uno scatto postato su Instagram. La madre di Damante scrive a Giulia De Lellis Le vicende dei “Damellis” sono sempre sulla bocca di tutti. Una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo sembra nuovamente in crisi, come ha testimoniato un recente video condiviso da Giulia De ... Leggi su thesocialpost

lucemdiem : @gabxrouge Giulia de lellis - QuotidianPost : Giulia de Lellis, le parole della suocera: cosa ha detto? - giuuk : Giulia De Lellis parla per la prima volta della crisi con Andrea Damante - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Giulia De Lellis riceve il complimento più bello che dà speranza ai fan #damellis! « Il Vicolo dell… - infoitcultura : Giulia De Lellis: gaffe sul ritocchino alle labbra? -