Giorno Internazionale del Gatto, si festeggia uno degli animali più amati (Di sabato 8 agosto 2020) La Giornata Mondiale del Gatto, uno degli animali più amati. Le case della nostra Penisola ospitano otto milioni di questi esemplari. ROMA – L’8 agosto si festeggia la giornata mondiale del Gatto, considerato insieme al cane come il grande compagno dell’uomo. In tutto il mondo questa ricorrenza è fissata per la giornata odierna ma l’Italia ha deciso di omaggiare il felino il 17 febbraio dopo un sondaggio effettuato da una rivista specialista. Il Gatto è l’animale preferito dagli italiani: 7,5 milioni gli esemplari che vivono in famiglia Da sempre esiste il dualismo tra cane e Gatto. Secondo alcuni dati di Privalia sono proprio i felini gli animali preferiti dagli italiani. E ... Leggi su newsmondo

