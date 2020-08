Giornata mondiale del gatto, ecco le leggende metropolitane sui felini (Di sabato 8 agosto 2020) (foto: Asurobson, via Getty Images)L’8 agosto è la Giornata internazionale del gatto. Sarebbe stata creata nel 2002 dallo Ifaw (International Fund for Animal Welfare), un’associazione animalista e conservazionista. Attualmente però sul suo sito non se ne parla nemmeno di sfuggita, e in rete le prime tracce sembrerebbero del 2007. Piccoli misteri che in fondo non interessano a nessuno, perché iniziative simili esistono comunque da tempo. La nostra Giornata nazionale del gatto, istituita addirittura nel 1990, è il 17 febbraio. Negli Stati Uniti cade il 29 ottobre. Tra tutte le ricorrenze che supportano il ciclo quotidiano di creazione di contenuti sui social, bisogna però ammettere che la celebrazione del gatto è molto appropriata ai tempi. Internet, ... Leggi su wired

vaticannews_it : #7agosto @CardinalTurkson: Promuovere “un #turismo responsabile, attuato secondo principi di giustizia sociale ed e… - RadioItalia : Il 30 Luglio si celebra la 'Giornata Mondiale dell'Amicizia' e grazie alla musica si trovano tanti amici! Tagga il… - ispionline : Il #30luglio è la Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Oltre 100 mila persone nel mondo ne sono vitt… - _bufale_ : Giornata mondiale del gatto, ecco le leggende metropolitane sui felini - lunaendor : 8 agosto, Giornata mondiale del gatto: la lettera aperta di Assaico al Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale Giornata mondiale del gatto, Iva cure e alimenti sia agevolata - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Tutti i numeri del DC FanDome

Si avvicina l’appuntamento con il DC Fandome, evento online di portata mondiale, che il prossimo 22 agosto – a partire dalle ore 19:00 ora italiana – potrete seguire collegandovi al sito DCFANDOME.com ...

Giorgi vittoria col brivido: tre italiane nei quarti a Palermo

Era dal torneo di Hobart del 2015 che non accadeva: abbiamo tre giocatrici italiane nei quarti di finale di un torneo Wta. Sulla terra battuta di Palermo, l’evento della ripartenza del circuito femmin ...

Si avvicina l’appuntamento con il DC Fandome, evento online di portata mondiale, che il prossimo 22 agosto – a partire dalle ore 19:00 ora italiana – potrete seguire collegandovi al sito DCFANDOME.com ...Era dal torneo di Hobart del 2015 che non accadeva: abbiamo tre giocatrici italiane nei quarti di finale di un torneo Wta. Sulla terra battuta di Palermo, l’evento della ripartenza del circuito femmin ...