Giornata mondiale del gatto, ecco le leggende metropolitane sui felini (Di sabato 8 agosto 2020) (foto: Asurobson, via Getty Images)L’8 agosto è la Giornata internazionale del gatto. Sarebbe stata creata nel 2002 dallo Ifaw (International Fund for Animal Welfare), un’associazione animalista e conservazionista. Attualmente però sul suo sito non se ne parla nemmeno di sfuggita, e in rete le prime tracce sembrerebbero del 2007. Piccoli misteri che in fondo non interessano a nessuno, perché iniziative simili esistono comunque da tempo. La nostra Giornata nazionale del gatto, istituita addirittura nel 1990, è il 17 febbraio. Negli Stati Uniti cade il 29 ottobre. Tra tutte le ricorrenze che supportano il ciclo quotidiano di creazione di contenuti sui social, bisogna però ammettere che la celebrazione del gatto è molto appropriata ai tempi. Internet, ... Leggi su wired

Agenzia_Ansa : E' la Giornata mondiale del #gatto, amico, antistress e toccasana #ANSA - enpaonlus : Giornata mondiale del gatto, Iva cure e alimenti sia agevolata - Animali - - LaStampa : Amico, antistress e toccasana: oggi è la giornata mondiale che celebra il gatto @fulviocerutti - Sololaurapetra : Giornata mondiale del non bevo manco una birretta. Cosa può fare il caldo e la pigrizia ?????? #ilpranzodelladomenica… - Amaicoleit : RT @MassimoMainard1: #IndigenousPeoplesDay 9 agosto Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni -