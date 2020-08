GF Vip, Elettra Lamborghini opinionista al posto di Wanda Nara: l’indiscrezione (Di sabato 8 agosto 2020) Potrebbero alla fine essere una outsider come Elettra Lamborghini a ricoprire l’ambitissimo e attualmente vacante ruolo di opinionista per l’imminente edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il trionfo dello scorso inverno, macchiato solamente dalla risoluzione affrettata causata dal Covid, la trasmissione di Alfonso Signorini si prepara a tornare in scena già da questo settembre; il presentatore e organizzatore è ovviamente confermatissimo, mentre ancora non lo è il ritorno di Wanda Nara come numero due della trasmissione, al fianco del già reclutato Pupo. Elettra Lamborghini supera Antonella Elia nelle preferenze della rete: potrebbe essere lei l’erede di Wanda Nara al GF Vip di ... Leggi su velvetgossip

