Genoa, ufficiale: Faggiano è il nuovo direttore sportivo. Il comunicato (Di sabato 8 agosto 2020) Daniele Faggiano è il nuovo direttore sportivo del Genoa.Il dirigente ha lasciato il ruolo ricoperto nel Parma dal 2016 per approdare al club rossoblù. Dopo l'ufficialità della rottura con i crociati, arrivata ieri con tanto di lettera di saluti da parte del ds ex Trapani e Palermo, quest'oggi è arrivata la conferma delle voci di corridoio che lo conducevano alla Lanterna. Ad annunciarlo la società di Enrico Preziosi tramite i canali ufficiali."Il Genoa CFC S.p.A. comunica di aver raggiunto un’intesa per il conferimento dell’incarico di direttore sportivo a Daniele Faggiano. Dal Presidente Enrico Preziosi e da tutto il Club un caloroso benvenuto al neo dirigente rossoblù", si ... Leggi su mediagol

