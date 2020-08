Garcia fa fuori la Juventus, la fidanzata Francesca Brienza frena i fan sui social: “Siate sportivi” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus è stata eliminata da Rudi Garcia e dal suo Lione, ma la fidanzata del tecnico francese, Francesca Brienza, tifosa della Roma ed ex conduttrice della tv tematica giallorossa ha frenato i fan che si sono scatenati sui social insultando i bianconeri e ringraziando l’allenatore e fidanzato: “Mi state taggando ovunque, e non parlo solo degli amici romanisti. Contenetevi, e siate sportivi soprattutto. Non si fa così!” Leggi su sportface

tancredipalmeri : RT @tancredipalmeri: Juventus-Lione 2-1 FT La Vecchia Signora ricorda i propri quarti di nobiltà troppo tardi: i vestiti sono troppo logor… - sportface2016 : #Garcia elimina la #Juventus, la fidanzata Francesca #Brienza frena sui social: 'Siate sportivi' - i_ghenesya : @Sport_Mediaset @StefanoDiscreti 'La Juventus è clamorosamente fuori dalla Champions League, eliminata agli ottavi… - ilRomanistaweb : Che sia una linea guida per chiunque ci sarà, in campo e fuori. ????Società: Dan a Roma presto (Pag 2-3) ??Trigoria… - CarloAl87550029 : Decisiva la partita di andata, questo hanno affermato #Sarri e #Garcia e siamo tutti d’accordo. Allora giocammo in… -