Gara MotoGP GP Repubblica Ceca Brno 2020: orario e diretta tv (Di sabato 8 agosto 2020) Il Gran Premio della Repubblica Ceca è pronto per vivere la giornata decisiva con la Gara in programma domenica 9 agosto. Prima il warm-up alle 9:40 poi alle ore 14:00 il via al terzo round del Mondiale della MotoGP dopo il double di Jerez e de la Frontera dominato dal francese Fabio Quartararo e dove è mancato, e manca tuttora, all’appello l’infortunato Marc Marquez. La caccia al Diablo, dunque, verrà condotta dalle due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi oltre alle Ducati con un Andrea Dovizioso voglioso di salire sul podio. Il GP della Repubblica Ceca verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv oltre a Dazn. La ... Leggi su sportface

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Brno: @PeccoBagnaia , 'L'obiettivo è essere in pista per la seconda gara in Austria' [VIDEO] - https://t.… - motograndprixit : #MotoGP | Gp Brno: @PeccoBagnaia , 'L'obiettivo è essere in pista per la seconda gara in Austria' [VIDEO] -… -