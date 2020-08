Gara F1 GP 70° Anniversario Silverstone 2020: orario e diretta tv (Di sabato 8 agosto 2020) Al Gran Premio del 70° Anniversario è tutto pronto per il quinto round del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo aver vissuto un GP di Gran Bretagna da urlo con un finale davvero pazzesco a causa del cedimento delle mescole Pirelli, la classe regina è pronta a vivere un’altra tappa nuovamente a Silverstone dall’esito incerto. Appuntamento alle ore 15:10 con il via della Gara che come di consueto si articolerà in 52 giri. Il GP del 70° Anniversario verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibile in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre la Gara verrà trasmessa in differita dalle 19:30 su TV8. GP 70° Anniversario ... Leggi su sportface

