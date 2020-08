Gaeta, impediva all’autobus di ripartire: allontanato dalla città 48enne campano (Di sabato 8 agosto 2020) Polizia di Stato – Questura di Latina: il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un 48enne originario della provincia di Napoli, ma residente da diversi anni in un comune dei Castelli Romani. Alla fermata dell’autobus di linea Cotral, personale della polizia locale richiedeva l’ausilio di una volante in quanto una moltitudine di persone affollavano quel mezzo pubblico, in violazione delle norme per il contenimento della diffusione da COVID-19. In particolare un passeggero impediva all’autobus di ripartire, in quanto dava in escandescenza, in evidente stato di alterazione da alcol, ostacolando le operazioni di trasbordo dall’autobus di linea, incitando gli altri passeggeri a non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Gaeta, impediva all’autobus di ripartire: allontanato dalla città 48enne campano -

Ultime Notizie dalla rete : Gaeta impediva Gaeta, fioccano i "fogli di via": 4 campani non potranno tornare per 3 anni h24 notizie Gaeta, fioccano i “fogli di via”: 4 campani non potranno tornare per 3 anni

Il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di quattro persone, di origine campana, giunte nella ...

Il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di quattro persone, di origine campana, giunte nella ...