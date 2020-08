Furto in casa di Tamara Ecclestone: sono stati i rom a rubare 50 milioni di euro in gioielli (Di sabato 8 agosto 2020) C’è una svolta nel Furto da 50 milioni di euro in gioielli avvenuto lo scorso 13 dicembre nell’abitazione di Tamara Ecclestone, la figlia dell’ex patron della Formula Uno, a Kensington, nel centro di Londra. Il cerchio si chiude intorno a una banda di rom che ora coinvolge due italiani, oggi arrestati: sono un milanese, risultato avere precedenti per Furto, e un suo amico, incensurato. I due, però, sono solo un tassello di un gruppo che ha come capi una donna ed un uomo di origine sinti. Soprattutto quest’ultimo è ritenuto essere il vero capo della banda. Viveva nel campo nomadi di via Monte Bisbino. La coppia è tutt’ora ricercata e anche ... Leggi su secoloditalia

Furto in una casa del centro storico Forzato il portone, rubati soldi e gioielli il Resto del Carlino Bielorusso tenta furto, ma sbaglia appartamento: è di un poliziotto

La Polizia di Genova ha arrestato ieri sera un bielorusso, naturalizzato italiano, di 31 anni per tentato furto in abitazione. Il giovane, pensando di trovare l’appartamento vuoto, ha cercato di forza ...

Ricettazione, fermati 2 cerignolani

Cerignola, 08 agosto 2020. Nella tarda mattinata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Cerignola sottoponeva a fermo di indiziato di delitto due pregiudicati cerignolani per ricettazione. In ...

