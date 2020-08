Friends la reunion speciale rinviata forse all’autunno (Di sabato 8 agosto 2020) Friends la reunion non sarà girata in tempo per il lancio di HBO Max Questa reunion non s’ha da fare! Update 8 agosto: impossibile girare la reunion in studio ora causa Covid-19 quindi gli amici di “Friends” si ritroveranno probabilmente in autunno ma una data ancora non c’è. Insomma da evento di lancio a evento di consolidamento di HBO Max…dove comunque la serie è la più vista della piattaforma. Voluta, richiesta, aspettata, accettata, la reunion di Friends era pronta per essere realizzata. Certo i fan della serialità speravano in qualche episodio, qualche scena di fiction, e invece il gruppo di attori ha accettato fior di milioni (si parla di 3-4 milioni ciascuno) solo per sedersi nel vecchio studio e ... Leggi su dituttounpop

