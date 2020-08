Francia, Covid-19: da lunedì mascherine obbligatorie a Parigi (Di sabato 8 agosto 2020) Da lunedì alle ore 8 la mascherina diventerà obbligatoria a Parigi e in altri quattro dipartimenti attorno alla capitale francese con una forte affluenza di persone. Ad annunciarlo è stata la prefettura del capoluogo Parigino tramite il profilo ufficiale Twitter: “Tutte le indicazioni mostrano che il virus circola di nuovo più attivamente nella regione: circa 400 persone risultano positive al test del Covid-19 ogni giorno”, ha spiegato la prefettura. La misura non riguarderà i bambini sotto gli 11 anni e le altre zone coinvolte sono Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise. Anche in altre città, tra cui Nancy, Rennes, Marsiglia, Ajaccio, Strasburgo, Brest, Lille e Saint-Tropez, le mascherine sono diventate obbligatorie ... Leggi su sportface

Tg3web : I casi di covid-19 nel mondo sfiorano ormai i 20 milioni, un quarto dei quali negli Stati Uniti. In Europa preoccup… - StartMagNews : La #Francia ha snobbato lo standard sul #contacttracing creato da #Apple e #Google, che è stato però ripreso dalla… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Covid, Francia: in oltre 1.400 comuni obbligo mascherina all'aperto - watsonperiodt : Diciamo sempre male degli italiani ma qui in Francia sembra che il covid non ci sia mai stato. Nessuno ha la masche… - Profilo3Marco : RT @Adnkronos: Covid, Francia: in oltre 1.400 comuni obbligo mascherina all'aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Covid Covid, in Francia 2.288 contagi e 12 morti in un giorno Adnkronos Francia: a Parigi mascherina obbligatoria nei luoghi affollati all'aperto

Parigi, 08 ago 18:39 - (Agenzia Nova) - La prefettura di Parigi ha imposto l'obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi aperti affollati a partire da lunedì per contenere il numero in cresci ...

Marea nera minaccia Mauritius

Chiazze nere che galleggiano su acque cristalline e minacciano paradisi di sabbia bianca: le immagini che arrivano da Mauritius sono quelle che nessuno avrebbe mai voluto vedere, e lasciano intraveder ...

Parigi, 08 ago 18:39 - (Agenzia Nova) - La prefettura di Parigi ha imposto l'obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi aperti affollati a partire da lunedì per contenere il numero in cresci ...Chiazze nere che galleggiano su acque cristalline e minacciano paradisi di sabbia bianca: le immagini che arrivano da Mauritius sono quelle che nessuno avrebbe mai voluto vedere, e lasciano intraveder ...