Francesca Cipriani senza freni, si spoglia in strada e interviene la Polizia (Di sabato 8 agosto 2020) Francesca Cipriani sta realizzando un calendario Qualche giorno fa Francesca Cipriani è finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune affermazioni fatte nel corso di una recente intervista al periodico Nuovo. In quell’occasione l’ex gieffina ha confidato di essere stata protagonista di una brutta disavventura. E se gran parte della popolazione italiana si sta rilassando al mare oppure in montagna, l’ex Pupa al momento sta lavorando per realizzare le ultime foto del suo calendario. Ma durante lo shooting fotografico è accaduto qualcosa di inaspettato. Un vigile urbano si è presentato sul set e ha interrotto la prosecuzione. Per quale ragione? Ad attestare il tutto ci ha pensato il magazine diretto da Riccardo Signoretti nel quale ha pubblicato alcuni scatti. Giunti sul ... Leggi su kontrokultura

Francesca Cipriani determinata nella sua conquista | La verità su Can Yaman

Nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Francesca Cipriani, che aveva ammesso di essersi perdutamente innamorata dell’attore Can Yaman. Un incontro fatale nel salotto di ...

