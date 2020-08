Formula Uno, GP 70 a Silverstone: esuberante Bottas, da piangere Ferrari e Alfa Romeo LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE (Di sabato 8 agosto 2020) Le QUALIFICHE del Gran Premio 70 Anniversario di Formula 1 sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna. Bottas ha conquistato la pole. Le PAGELLE: UP Bottas - Festeggia il rinnovo del contratto con ... Leggi su leggo

MurbergJulian : Formula uno? Io direi formula Mercedes. Hanno confezionato un regolamento solo per loro. - sportface2016 : #GPSilverstone, Ocon penalizzato di tre posizioni, #Vettel partirà 11° - leggoit : Formula Uno, GP 70 a Silverstone: esuberante Bottas, da piangere Ferrari e Alfa Romeo LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: le parole di uno sconsolato #Vettel al termine delle qualifiche del #F170GP - ryudos : @sebvettelnews Ma sì, paghiamolo anche per fare il turista in formula uno con una Ferrari -