Formula E - Berlino, Gara 3: la BMW torna al successo (Di sabato 8 agosto 2020) Maximilian Günther riporta la BMW al successo nel terzo ePrix di Berlino di Formula E. Una vittoria entusiasmante, arrivata in volata contro larrembante Virgin guidata da Robin Frijns: i due hanno tagliato il traguardo con un solo decimo di differenza. Terza posizione per il campione in carica, Jean-Eric Vergne, a bordo della sua DS Techeetah.Podio amaro per Vergne. Dopo essere riuscito a conquistare la pole position, Jean-Eric Vergne è stato leader per la quasi totalità della corsa. Sul finale, però, ha dovuto fare i conti prima con Günther e poi con lo stesso Frijns: in entrambi i casi, ha dovuto cedere la posizione pur provando a resistere con il coltello fra i denti. Durante lultimo giro ha anche dovuto lottare duramente con il suo compagno di squadra, Antonio Felìx Da Costa, per il ... Leggi su quattroruote

Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Trionfo di Maximilian Gunther nella terza gara di Formula E a Berlino, da Costa 4° vede il titolo avvicinarsi #ABBFormula… - Italiaracing : Trionfo di Maximilian Gunther nella terza gara di Formula E a Berlino, da Costa 4° vede il titolo avvicinarsi… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #FormulaE, terza gara a #Berlino: vince #Gunther! Dettagli sulla gara - Sport_Mediaset : #FormulaE, terza gara a #Berlino: vince #Gunther! Dettagli sulla gara - F1inGenerale_ : Formula E | Berlino E-Prix – Cronaca in diretta della gara -