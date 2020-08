Formula 2, Gara GP 70° anniversario: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti (Di sabato 8 agosto 2020) La classifica e l’ordine d’arrivo del GP del 70° anniversario della Formula 2. Callum Ilott (UNI-Virtuosi) conferma la pole position di ieri e va a prendersi il successo nel pomeriggio di sabato 8 agosto davanti a Christian Lundgaard e Jack Aitken. Rimane fuori dal podio Mazepin (Hitech Gran Prix), vincitore la scorsa settimana del Gran Premio di Gran Bretagna. Di seguito le classifiche. ordine D’arrivo Gara (TOP TEN) 1. Callum Ilott 2. Christian Lundgaard 3. Jack Aitken 4. Mazepin 5. Louis Deletraz 6. Yuki Tsunoda 7. Mick Schumacher 8. Robert Shwartzman 9. Guanyu Zhou 10. Felipe Drugovich classifica MONDIALE (in aggiornamento) 1- Robert Shwartzman 85 2- Callum Ilott 73 3- Christian ... Leggi su sportface

