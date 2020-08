Formula 1 – Sentenza Racing Point: Ferrari, Renault, McLaren e Williams pronte a fare appello! (Di sabato 8 agosto 2020) La Sentenza sul caso Racing Point ha spaccato in due il paddock di Formula 1. La scuderia rosa è stata punita con un’ammenda e una penalizzazione per aver ‘copiato’ le prese d’aria dei freni della Mercedes, ma potrà continuare ad utilizzare tali migliorie (che ne hanno positivamente influenzato le prestazioni) per il resto della stagione. L’esito della vicenda non ha soddisfatto diversi team storici che hanno deciso di presentare appello. Il gruppo è capitanato dalla Ferrari, alla quale si sono aggiunte anche Renault, McLaren e a sorpresa (per i rapporti con Mercedes) anche Williams. Red Bull ha deciso per ora di restare neutrale.L'articolo Formula 1 – ... Leggi su sportfair

