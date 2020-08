Formula 1, la Ferrari non ci sta: presentato ricorso alla FIA (Di sabato 8 agosto 2020) Per Ferrari, McLaren e Renault la penalizzazione della FIA contro la Racing Point è insufficiente e non commisurata alla violazione contestata. Nella giornata di venerdì la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha reso noto di aver penalizzato la Racing Point. La squadra britannica di Formula 1 è ritenuta colpevole di aver copiato una parte della Mercedes del 2019 durante lo sviluppo della macchina del 2020. Oltre a una penalità di 15 punti in classifica la Racing Point ha ricevuto una multa da 400 mila euro. Ferrari, McLaren e Renault hanno presentato ricorso contro la decisione della FIA, ritenuta inadeguata e non abbastanza severa. La prima squadra a far sapere di aver avviato la procedura per presentare ... Leggi su bloglive

