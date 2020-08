Formazioni ufficiali Barcellona-Napoli, ritorno ottavi Champions League 2019/2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Le Formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Al Camp Nou i blaugrana ospitano gli azzurri e in palio ci sono i quarti. Si riparte dall’1-1 dell’andata, risultato che favorisce – ma non poi così tanto – i catalani, anche se i partenopei sono chiamati a quella che sembra essere una vera impresa. Calcio d’inizio alle ore 21 di sabato 8 agosto, queste le scelte dei due tecnici. Barcellona: in attesa Napoli: in attesa Leggi su sportface

Calciodiretta24 : Champions League, Barcellona – Napoli: le formazioni ufficiali - infobetting : Motherwell-Dundee Utd (sabato, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Notiziedi_it : Champions League, Juventus – Lione ore 21.00: le formazioni ufficiali - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? #JuventusLione LIVE ore 21: le formazioni ufficiali, #Dybala in panchina ?? - Fprime86 : RT @Spazio_J: -