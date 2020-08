FORMAZIONI Barcellona Napoli: Gattuso lancia Callejon (Di sabato 8 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League 2019/20: FORMAZIONI Barcellona Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Barcellona-Napoli, match valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, de Jong, Sergi Roberto; Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Setien. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Barcellona-Napoli, le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League - PisuDavi : #UCL | le formazioni #BarçaNapoli - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Barcellona-Napoli: le formazioni ufficiali - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #BarcellonaNapoli, le formazioni ufficiali - news24_napoli : Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens contro Messi, c’è… -