Firmata convenzione tra Roma Capitale e Unindustria per promozione e valorizzazione beni culturali (Di sabato 8 agosto 2020) Sottoscritta in Campidoglio una convenzione per la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni culturali di competenza della Sovrintendenza Capitolina. Si tratta del primo accordo tra Roma Capitale e un'associazione a base plurisoggettiva (Unindustria raggruppa le aziende del sistema Confindustria di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Latina), mirato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico, monumentale e paesaggistico, tramite iniziative di mecenatismo e/o sponsorizzazione, in base alla delibera di Giunta approvata il 25 ottobre 2019. In base alla convenzione, Unindustria si impegna a presentare proposte di ...

