Firenze, i romeni prendono di mira gli anziani: tolti soldi e orologi con la tecnica dell’abbraccio (Di sabato 8 agosto 2020) Tre romeni hanno messo piede a Firenze e negli altri comuni della zona per mettere a segno furti di orologi e collanine. Per ottenere il bottino usavano la tecnica dell’abbraccio. Il sistema è collaudato: il truffatore individua la vittima, quasi sempre una persona anziana. La abbraccia facendole credere di conoscerla e sfrutta il contatto fisico per portarle via soldi e oggetti di valore. tecnica dell’abbraccio, un 83enne la prima vittima I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato tre persone, tutte di nazionalità romena,, ritenute responsabili dei furti con destrezza avvenuti negli ultimi giorni nella zona. I militari della compagnia di Borgo San Lorenzo avevano avuto la segnalazione del furto subito da un anziano. Gli avevano sottratto una ... Leggi su secoloditalia

