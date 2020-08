Figc, Gravina: “Approvazione nuovo Dpcm passo importante per la nuova stagione agonistica” (Di sabato 8 agosto 2020) “L’approvazione del nuovo Dpcm rappresenta un passo importante verso l’auspicata partenza della nuova stagione agonistica di tutto il calcio italiano”. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina al telefono con l’ANSA. Il presidente ha commentato “il prezioso lavoro svolto nelle ultime settimane in sinergia con il dipartimento sport e col ministro Spadafora. Ringrazio quest’ultimo che ha trasformato in norma diverse richieste della Figc: a cominciare dalla procedura sanitaria che consentira’ per prima alla Bosnia di venire a giocare nel nostro Paese, senza dimenticare il via libera alla ripresa dell’attivita’ dilettantistica su base regionale, che ... Leggi su sportface

