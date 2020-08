Fiere e congressi ripartono, Pazzali “Vediamo la fine del tunnel” (Di sabato 8 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Dopo mesi di apprensione e di incertezze, oggi, grazie all'ascolto del Governo e in particolare all'impegno del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e del Ministro della Salute Roberto Speranza, e al costante sostegno e alla collaborazione delle Regioni, il sistema fieristico/congressuale italiano vede la fine del tunnel e la possibilità di ritornare a svolgere il suo ruolo fondamentale, quello per lo sviluppo delle PMI”. E' la dichiarazione di Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, azionista di maggioranza di Fiera Milano SpA, che prosegue: “A settembre il settore fieristico e congressuale potrà riprendersi quel doppio ruolo che da sempre gli appartiene: strumento di politica industriale di tanti settori strategici per l'economia ... Leggi su iltempo

