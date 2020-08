Fiere, crociere e sport: ecco cosa cambia col nuovo DPCM (Di sabato 8 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM che proroga fino al 7 settembre prossimo le misure precauzionali minime per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 sul territorio italiano.Non ci sono novità, quindi, sul fronte delle misure essenziali - obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, distanziamento sociale di un metro, divieto di assembramento e lavaggio delle mani - e per i Paesi verso i quali resta confermato il divieto di ingresso:Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia.Qualcosa, però, cambia in meglio. A partire dal 1° settembre, infatti, si potrà tornare ad assistere, anche se con importanti ... Leggi su blogo

