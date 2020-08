Ferragosto: se crisi meteo sarà, sarà estrema. Autunno si avvicina (Di sabato 8 agosto 2020) Al momento non s’intravedono segnali consistenti che inducano a pensare a un brusco stop dell’Estate. Stiamo andando incontro a un miglioramento meteo che ancora una volta sarà innescato dall’Anticiclone africano. Significa che tornerà il caldo e questo caldo ci terrà compagnia proprio sino a Ferragosto. Quanto farà caldo? Abbiamo dato un’occhiata alle temperature e possiamo dirvi che in questo momento un po’ tutti i modelli previsionali sembrano scongiurare un’ondata di calore paragonabile alla precedente. Attenzione però, la pregressa era davvero cattiva, una delle peggiori degli ultimi decenni. Significa che farà caldo, difatti le isoterme attese sono di quelle che potrebbero far schizzare i termometri oltre quota 35°C. Ma l’argomento ... Leggi su meteogiornale

