Ferentino, anziana truffata da due giovani: consegna denaro e oro a un corriere. Ma nel pacco c’era solo riso (Di sabato 8 agosto 2020) Le ha telefonato spacciandosi per l’amata nipote e dicendole che di lì a poco sarebbe passato un corriere per consegnarle degli attrezzi da lavoro per il papà, cioè il figlio dell’anziana. La donna, di 83 anni e residente da sola in via don Giuseppe Morosini, nel cuore del centro storico di Ferentino, non ha messo in dubbio le parole di quella che riteneva fosse la nipote. E così, quando il corriere è arrivato, gli ha consegnato ben 1.000 euro più, non si sa bene perché, diversi oggetti in oro. Quando la figlia è andata a trovarla e ha visto il pacco, si è scoperta la truffa: all’interno, infatti, al posto degli annunciati attrezzi da lavoro c’erano pacchi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

