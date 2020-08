Fedez e Rovazzi incontro in Sardegna? Stesso hotel: indizi sulle vacanze (Di sabato 8 agosto 2020) Fabio Rovazzi e Fedez hanno accorciato le distanze. Poco a poco, stanno cercando di ricucire i rapporti con piccoli tentativi: nonostante la rottura abbia fatto molto rumore (e ha ferito il rapper), Fedez ha sempre spiegato di nutrire un profondo affetto nei confronti del suo amico che, per lui, ha fatto un gesto importante. Quali … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Fabio Rovazzi e Fedez hanno accorciato le distanze. Poco a poco, stanno cercando di ricucire i rapporti con piccoli tentativi: nonostante la rottura abbia fatto molto rumore (e ha ferito il rapper), F ...

