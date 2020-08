Federica Nargi da urlo a Formentera, non mancano però polemiche sulla sua vacanza (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Federica Nargi più bella che mai. La compagna dell’ormai centravanti Alessandro Matri ha infatti postato su Instagram due scatti che hanno letteralmente infiammato il web: bikini da urlo e fisico davvero mozzafiato in bella vista. E i suoi followers sono rimasti a bocca aperta per le forme della bellissima Federica. La 30enne si trovain quel di Formentera, a godersi un po’ di relax, di riposo, di sole e di mare. Fatto che ha fatto scatenare l’ira di alcuni followers: secondo alcuni recarsi in vacanza in Italia sarebbe stato importante visto il momento di difficoltà che si sta vivendo dal punto di vista economico per l’emergenza sanitaria. View this post on Instagram ... Leggi su sportface

vane___96 : Ho una considerazione da fare, perché quando qualcuno si sente superiore si dice non sei Belen quando in Italia c’è… - AlexCiuffini2 : Le bellissime Federica Nargi Costanza Caracciolo ?????? - GossipItalia3 : Federica Nargi Instagram, criticata per la vacanza a Formentera: «Ma non volevi restare in Italia?»… - Mediagol : #VIDEO #FedericaNargi, squat sexy su Instagram: Lady Matri esplosiva a Formentera… - Mediagol : #Video Federica Nargi, squat sexy su Instagram: Lady Matri esplosiva a Formentera... -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi «Ma non volevi restare in Italia?», Federica Nargi criticata per la vacanza a Formentera UrbanPost