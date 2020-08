FdI lascia il segno: sulle spiagge italiane le impronte dei patrioti (Di sabato 8 agosto 2020) Camminando camminando si lascia il segno. E le spiagge sono formidabili per lasciare impronte. Fratelli d’Italia vuole lasciare il segno in tutte le spiagge italiane in particolare nelle regioni che andranno al voto il prossimo settembre. Marche, Toscana, Liguria, Veneto. Quante spiagge bellissime dove camminare con le “Infradito elettorali dei patrioti”. Che lasciano sulla sabbia una buona impronta, quella appunto del partito guidato da Giorgia Meloni. Un’iniziativa singolare e creativa. Si tratta, infatti, di ciabatte che camminando lasciano la scritta “Fratelli” con un piede e “d’Italia” ... Leggi su secoloditalia

