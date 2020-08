Faccia al finestrino per evitare il contagio? L’ultima trovata dell’azienda di trasporti di Torino contro il Coronavirus (Di sabato 8 agosto 2020) Vietato guardarsi in Faccia. Chiunque salga a bordo di tram, metro e autobus del capoluogo piemontese ha il divieto di guardare in Faccia gli altri passeggeri. Non è chiaro quale tipo di contagio eviti questo tipo di misura ma, da luglio, a Torino, l’azienda di trasporti GTT ha imposto ai suoi utenti il distanziamento “verticale”, insieme alle altre norme di comportamento come l’uso della mascherina – ben indossata su naso e bocca – e la capienza delle vetture al 60%. Non essendo sempre nelle condizioni di poter rispettare il distanziamento “orizzontale” – quello, per intenderci, fisico interpersonale di almeno un metro -, l’azienda di trasporti torinese consiglia ai suoi utenti di fare letteralmente i ... Leggi su open.online

