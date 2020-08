Fabrizio Saccomanni, il direttore della Banca d’ Italia (Di sabato 8 agosto 2020) Fabrizio Saccomanni è un economista, politico e banchiere Italiano. Inoltre, Saccomanni nel Governo Letta, dall’ aprile del 2013 agli inizi del 2014, diviene Ministro dell’ Economia e Finanze. In seguito, il 13 aprile del 2018 il politico riceve la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione UniCredit. Fabrizio Saccomanni e la biografia Fabrizio Saccomanni nasce … Leggi su periodicodaily

A un anno dalla triste e improvvisa scomparsa dell’ex Presidente Fabrizio Saccomanni, UniCredit Foundation lancia tre nuove borse di studio in suo onore per altrettanti dottorati di ricerca in economi ...

