Fabian Ruiz: “Abbiamo lavorato tanto, possiamo vincere e fare la storia” (Di sabato 8 agosto 2020) Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita di Barcellona-Napoli, ha parlato Fabian Ruiz. “Penso che per tutti i calciatori giocare qui sia speciale, io da spagnolo qui non ho mai vinto, spero sia un giorno speciale. Anche senza pubblico questa partita è importante, sappiamo che loro hanno tra i giocatori migliori del mondo, ma abbiamo lavorato tanto, possiamo vincere e fare la storia. Che Barcellona dobbiamo aspettarci? Sicuramente sarà una partita simile a quella dell’andata. Nel calcio tutto è possibile!” L'articolo Fabian Ruiz: “Abbiamo lavorato tanto, possiamo vincere e fare la storia” ... Leggi su ilnapolista

