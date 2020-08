Evan Rachel Wood è una truffatrice nella pellicola “Kajillionaire” (Di sabato 8 agosto 2020) Evan Rachel Wood è tra i protagonisti di Kajillionaire, la nuova pellicola di Miranda July. Accanto all’attrice vi sono Debra Winger, Richard Jenkins e Gina Rodriguez nei ruoli principali. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival a gennaio 2020. Kajillionaire attualmente gode di un tasso di approvazione altissimo, più precisamente il … L'articolo Evan Rachel Wood è una truffatrice nella pellicola “Kajillionaire” Leggi su dailynews24

sunnyraschi : RT @lastefaniuccia: Thirteen, 2003 Evan Rachel Wood ha 16 anni Nikki Reed ha 15 anni In un’altra scena si prendono a schiaffi Candidato a… - callmecatra_ : RT @LadyLokiEvans: EVAN RACHEL WOOD MERITAVA LA NOMINATION A MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA!!! - zooppaitalia : Kajillionaire: il trailer del nuovo film con Evan Rachel Wood - ronniehowlett3 : RT @Wondergwarts: E nessuna candidatura per Evan Rachel Wood, Ed Harris e Aaron Paul per #Westworld? Felicissima per la candidatura a Jeff… - dailyplanet360 : Kajillionaire: Evan Rachel Wood straordinaria nel trailer Kajillionaire è un film indipendente di prossima uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Evan Rachel Evan Rachel Wood è una truffatrice nella pellicola "Kajillionaire" DailyNews 24 Evan Rachel Wood sulla rivista Esquire

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Kajillionaire | il trailer della commedia drammatica con Evan Rachel Wood

Il trailer del film a metà tra il dramma e la commedia Kajillionaire con protagonista Evan Rachel Wood. Focus Features ha rilasciato il trailer ufficiale del prossimo film a metà tra il dramma e la ...

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...Il trailer del film a metà tra il dramma e la commedia Kajillionaire con protagonista Evan Rachel Wood. Focus Features ha rilasciato il trailer ufficiale del prossimo film a metà tra il dramma e la ...