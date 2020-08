Europa League, sarà lo spagnolo Dal Cerro Grande l’arbitro di Inter-Bayer Leverkusen (Di sabato 8 agosto 2020) Designato l’arbitro di Inter-Bayer Leverkusen In vista dei match dei quarti di finale dell’Europa League in lunedì e martedì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Bayer Leverkusen, in programma per lunedì 10 agosto con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Carlos del Cerro Grande, arbitro 44enne spagnolo. Il fischietto spagnolo sarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il quarto uomo sarà invece Jesús Gil Manzano; al VAR Alejandro Hernández e all’AVAR José María ... Leggi su intermagazine

