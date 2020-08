Europa League, Inter-Bayer Leverkusen: data, orario e diretta TV (Di sabato 8 agosto 2020) Inter-Bayer Leverkusen: diretta TV e streaming L’Europa League è pronta a vivere la sua fase più calda con l’inizio delle partite dei quarti di finale. Tra i match in programma ci sarà anche la sfida tra Inter ed Bayer Leverkusen che si sfideranno alla ‘Düsseldorf Arena’ di Düsseldorf con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Bayer Leverkusen La partita tra nerazzurri e biancorossi sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | NEXT Il nostro avversario ai quarti di finale di @EuropaLeague sarà il @bayer04fussball ??… - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - SkySport : Inter-Bayer Leverkusen, Aranguiz squalificato: 'Non sapevo di essere in diffida' - bartalo71 : @juvemyheart @1897Messaggero Non si presentò perché era a Londra ad incontrare Sarri oramai è storia risaputa 3 g… - Anna_Bandettini : RT @franvanni: Lukaku: sempre in gol nelle ultime 8 gare in Europa League (come lui nella storia solo Alan Shearer) Eriksen: 3 gol e 2 ass… -