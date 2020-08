Europa League, designazioni arbitrali: Inter-Bayer Leverkusen affidata a Carlos del Cerro Grande (Di sabato 8 agosto 2020) Attraverso una nota ufficiale, l’UEFA rende noto le designazioni arbitrali in vista della sfida tra Inter e Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League, in programma lunedì 10 agosto alle ore 21 alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf. Sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande l’arbitro della gara dei nerazzurri. Assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, Quarto uomo sarà invece Jesús Gil Manzano. Alejandro Hernández e José María Sánchez gli assistenti Var. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter : ?? | NEXT Il nostro avversario ai quarti di finale di @EuropaLeague sarà il @bayer04fussball ??… - Gazzetta_it : Da #Oliver a #Baggio: quando vincere per la #Juve non è l'unica cosa che conta #Champions #UCL #Coppe #Europa - SkySport : Juventus, età media della rosa: il confronto con le big in Europa e in Serie A. CLASSIFICA - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Lo spagnolo del Cerro Grande arbitrerà Inter-Bayer Leverkusen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Lo spagnolo del Cerro Grande arbitrerà Inter-Bayer Leverkusen -