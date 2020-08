Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 8 agosto 2020 (Di sabato 8 agosto 2020) SuperenaLotto, Lotto, 10eLotto e SimboLotto di oggi, sabato 8 agosto 2020: ecco le Estrazioni complete. Di seguito i sei numeri del concorso numero 77 del SuperenaLotto che presenta un montepremi di 23,6 milioni di euro. Il montepremi del SuperenaLotto continua a crescere, visto che anche nella scorsa edizione non è stato registrato nessun “6” né “5+1”. Nell’estrazione di giovedì scorso sono stati centrati due “5” da 78.101,10 euro e un “5 Stella” da 1.952.527,50 euro. In questo 2020 sono state finora due le vincite di prima categoria realizzate, quella da 67,2 ... Leggi su bloglive

Quanto si vince. Se 2 o più numeri/simboli coincidono con quelli estratti nel concorso serale, si vincono i seguenti premi:. 2 numeri indovinati 1 euro. 3 numeri indovinati 5 euro. 4 numeri indovinati ...Se si azzecca un segno, non si vince nulla. Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento. I premi no ...