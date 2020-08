Esplosioni Beirut, si aggrava il bilancio: 158 morti e 6mila feriti (Di sabato 8 agosto 2020) E’ salito a 158 morti e circa seimila feriti il bilancio dell’esplosione che ha colpito martedì il porto di Beirut. E’ quanto si legge nell’ultimo bilancio fornito dal ministero della Sanità, che parla di quattro decessi e mille feriti in più rispetto a quelli stimati ieri. Restano disperse 21 persone, come si legge nella nota del ministero rilanciata dall’emittente televisiva Lbc.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

