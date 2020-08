Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” (Di sabato 8 agosto 2020) Un gesto di generosità che è soprattutto un omaggio alla terra d’origine di lei: Amal e George Clooney hanno donato 100.000 dollari a tre ong libanesi, per aiutare la ricostruzione e i soccorsi dopo la devastante Esplosione che ha colpito Beirut. La notizia è stata riportata dai media britannici. Amal Ramzi Alamuddin, avvocatessa esperta di diritti umani, è nata a Beirut nel 1978 ma si è trasferita con la famiglia in Gran Bretagna negli anni 80 a causa della guerra civile. “Siamo profondamente preoccupati per gli abitanti della città”, ha dichiarato la coppia in un comunicato, auspicando che il loro esempio possa ispirare altri a donare. La cifra è destinata a diverse organizzazioni: la ... Leggi su ilfattoquotidiano

