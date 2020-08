Entra in casa rompendo un vetro della finestra e seminando il panico: arrestato marito violento (Di sabato 8 agosto 2020) Grazie alla segnalazione di un vicino, domenica sera gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in uno stabile in zona San Donato per arrestare un 35enne cittadino romeno, in quel momento in ... Leggi su torinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Entra casa Torino, entra in casa dalla finestra per aggredire moglie e figlia: arrestato dopo anni di violenze La Repubblica Anche Mappano avrà la sua casa della salute: entro fine anno 4 ambulatori e una sala infermieristica

Sarà pronta entro la fine dell'anno e costerà circa 200mila euro. Il progetto definitivo è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta di Mappano che conta con i fondi stanziati e prelevati dagli o ...

Entra in casa rompendo un vetro della finestra e seminando il panico: arrestato marito violento

Grazie alla segnalazione di un vicino, domenica sera gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in uno stabile in zona San Donato per arrestare un 35enne cittadino romeno, in quel momento in ev ...

