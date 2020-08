Emergenza Covid, il Governo decide: restrizioni fino a settembre. E silenzio sugli sbarchi (Di sabato 8 agosto 2020) Attenzione, accortezza e intelligenza. È quanto chiede agli italiani il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’annunciare le ultime misure approvate dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, che saranno in vigore dal 10 agosto fino al 07 settembre. “Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto altre ripartenze ma tutto questo va fatto con … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Assunzioni docenti e ATA emergenza Covid: con lockdown contratti risolti senza indennizzo. ORDINANZA MI Orizzonte Scuola La Comunità Operosa ringrazia il comune di Luino: "Useremo il contributo per migliorare il nostro lavoro"

La Comunità Operosa Alto Verbano spiega le attività svolte anche durante l'emergenza Covid19 e ringrazia l'amministrazione per il sostegno: "Useremo i fondi per retribuire un esperto facilitatore" “L’ ...

Macellerie più forti nel lockdown: in provincia di Varese +20% tra marzo e maggio

Aldo Canuto, presidente provinciale di Federcarni, racconta l'inversione di tendenza rispetto alla grande distribuzione: "Abbiamo fornito un vero e proprio servizio e il 20% dei nuovi clienti continua ...

