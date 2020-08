Elezioni Vittoria, Valentina Argentino candidata a sindaco. Anzi no (Di sabato 8 agosto 2020) Fin qui la notizia diffusa oggi pomeriggio ma in serata è arrivata la smentita della stessa Argentino che spiega altra storia: 'Cari amici, mentre siedo serena con mio figlio, leggo articoli di ... Leggi su ragusaoggi

NuovoSud : Elezioni a Vittoria, il M5s sceglie Valentina Argentino candidata a sindaca - lukarighi : @Orwell1927 @Ilconservator Mattarella e' l'unico che riesce a tenere assieme Pd,M5s,Leu e - AnnaPelagotti : @SimonettaColt4 @La_manina__ Eh no! Se non ci fosse stato Renzi a sparigliare, stavamo andando verso elezioni con vittoria scontata... - Enrico72310082 : @matteosalvinimi La storia non si fa. Con la sola vittoria delle elezioni, la storia si fa quando si lascia un segn… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @Lukyluke311: Il presidente polacco Andrzej Duda #NationalConservative ha appena prestato giuramento per un secondo mandato di 5 anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Vittoria Elezioni Vittoria, tra i due litiganti il terzo gode: i 5 Stelle candidano a sindaco Valentina Argentino RagusaOggi Verso le Regionali, la Lega annuncia i candidati: “Riporteremo centrodestra maremmano in Consiglio”

Andrea Ulmi, Francesca Travison, Diego Cinelli, Paola Piu. L’annuncio è giunto a San Vincenzo, durante la festa della Lega di Livorno, alla presenza di Matteo Salvini. Saranno loro i quattro candidati ...

Le chance di vittoria di Trump fra i tre fuochi Russia, Cina e Iran

Così i servizi di informazione Usa monitorano le presunte azioni o “distrazioni” di agenti e organizzazioni al soldo dei governi di Mosca, Pechino e Teheran sul processo elettorale La Russia lo vuole ...

