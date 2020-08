Elezioni Usa 2020, Biden ha in mano le chiavi della Casa Bianca. Ma Trump forse ha un grimaldello (Di sabato 8 agosto 2020) Oggi, Joe Biden ha in tasca le 13 chiavi che aprono la Casa Bianca, o almeno una maggioranza di esse: lo dice, e lo scrive sul New York Times, Allan Lichtman, un mago delle previsioni elettorali, che dal 1984 ha sempre – o quasi – azzeccato il pronostico sulle presidenziali statunitensi: pure la vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton nel 2016, anche se ammise, allora, che si trattava di una scelta “difficile”. A suo dire, il suo sistema, applicato retroattivamente, avrebbe funzionato fin dal 1860, quando Abraham Lincoln fu eletto la prima volta. Il meccanismo ha però una falla: non è molto affidabile se chi vince il voto popolare perde le Elezioni, come accadde nel 2000 – dava Al Gore e George W. Bush al fotofinish, con vantaggio a Gore, ... Leggi su ilfattoquotidiano

