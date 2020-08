Edoardo Vianello: chi è la moglie Elfrida, bellissima donna di origine albanese? (Di sabato 8 agosto 2020) Non tutti conoscono la splendida moglie di Edoardo Vianello, Elfrida Ismolli, donna albanese, che non è completamente estranea al mondo della televisione. Elfrida Ismolli non è nota solo per essere la moglie di Edoardo Vianello, ma anche per alcune contestate apparizioni televisive per via di dichiarazioni e comportamenti che hanno fatto discutere. Elfrida, originaria dell’Albania, … L'articolo Edoardo Vianello: chi è la moglie Elfrida, bellissima donna di origine albanese? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

EdoardoVianello : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Edoardo Vianello si racconta a Pascal Vicedomini nel nuovo appuntamento di “Felicità la stagione delle buone notizie”… - radiosiciliarse : TV S&C - Abbronzatissima - Edoardo Vianello - MontiFrancy82 : @EdoardoVianello si racconta a @pascalvicedomin nel nuovo appuntamento di “Felicità la stagione delle buone notiz… - zazoomblog : Edoardo Vianello ricorda la figlia scomparsa: “nemmeno l’ultimo saluto” - #Edoardo #Vianello #ricorda #figlia - zazoomblog : Edoardo Vianello chi è l’ex moglie Wilma Goich età carriera e figlia morta - #Edoardo #Vianello #moglie #Wilma -

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Vianello Edoardo Vianello | chi è l’ex moglie Wilma Goich | età carriera e figlia morta ViaggiNews.com Edoardo Vianello: chi è la moglie Elfrida, bellissima donna di origine albanese?

Elfrida Ismolli non è nota solo per essere la moglie di Edoardo Vianello, ma anche per alcune contestate apparizioni televisive per via di dichiarazioni e comportamenti che hanno fatto discutere. Elfr ...

Al teatro delle miniere è tempo di anni 70 con Wilma Goich e Valerio Liboni

Lunedi 10 Agosto, organizzato dall’amministrazione comunale di Rio in collaborazione con la Pro Loco e curato dall’agenzia Live di Portoferraio si terrà al teatro delle miniere con ingresso e servizio ...

Elfrida Ismolli non è nota solo per essere la moglie di Edoardo Vianello, ma anche per alcune contestate apparizioni televisive per via di dichiarazioni e comportamenti che hanno fatto discutere. Elfr ...Lunedi 10 Agosto, organizzato dall’amministrazione comunale di Rio in collaborazione con la Pro Loco e curato dall’agenzia Live di Portoferraio si terrà al teatro delle miniere con ingresso e servizio ...