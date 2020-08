Ecco chi sono i capilista della Lega per le Regionali in Liguria (Di sabato 8 agosto 2020) GENOVA – Franco Senarega a Genova, Alessandro Piana a Imperia, Stefano Mai a Savona e Gianmarco Medusei alla Spezia. Sono i quattro capilista della Lega per le prossime elezioni regionali in Liguria. I primi tre sono nomi già noti in via Fieschi: Senarega è il capogruppo uscente, Piana l’ultimo presidente del consiglio, Mai l’assessore all’Agricoltura. Medusei, invece, è assessore comunale. Ma da via Macaggi filtrano anche altri nomi che vanno via, via a riempire i pochi tasselli ancora rimasti a disposizione nelle liste. A differenza delle voci circolate negli ultimi giorni, la vicepresidente della giunta uscente, Sonia Viale, potrà giocarsi le carte della rielezione nel suo collegio di Imperia e non verrà “spostata” su Genova. Dove, invece, la pattuglia dei canditati è già piuttosto nutrita: c’è il consigliere regionale uscente Alessandro Puggioni, c’è l’assessore comunale Francesca Fassio, il presidente del consiglio comunale Alessio Piana, i consiglieri comunali Lorella Fontana (capogruppo), Federico Bertorello, Francesca Corso, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù. Certo anche il chiavarese Sandro Garibaldi. A Savona, invece, in lista ci sarà l’assessore comunale Maria Zunato. Mentre alla Spezia i quattro nomi sono già definiti: assieme a Medusei ci saranno Lorenzo Brogi, Luigina Cademarchi, Costantino Eretta e Giulia Giorgi. “Con la visita del nostro leader Matteo Salvini in Liguria, la campagna elettorale della Lega è partita- commenta il segretario regionale del Carroccio, Edoardo Rixi- vicino alla gente, come sempre, ai gazebo, nelle piazze, tra i commercianti, piccoli imprenditori, agricoltori, pescatori, artigiani, forze dell’ordine, abbandonati dal governo degli sbarchi. Con il segretario Salvini abbiamo definito criteri e strategie per le liste dei candidati, che presenteremo ufficialmente nelle prossime settimane su tutte le province, compreso il Tigullio”. Leggi su dire

fattoquotidiano : Dal “premio” per i pagamenti elettronici agli sgravi contributivi per chi richiama i lavoratori da Cig. Conte: “Ecc… - Gazzetta_it : Con #Friedkin e Fonseca largo ai giovani: ecco chi sono #Mazraoui e #Gavric - NicolaPorro : Il #Parlamento ha deciso: a processo dovrà andare #Salvini. Ma chi si è macchiato di favoreggiamento dell'… - ummiririnenti : @LaPrimaManina @francescopizzit Ecco il grande statista #salviniaprocesso che ormai con l'acqua alla gola insulta c… - mayabug2 : RT @PossidonioGiord: Organizza banchetto a base di carne di #orso -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Elezioni Toscana sondaggio: numeri sorprendenti, ecco chi è in testa Affaritaliani.it Dl Agosto, verso accordo. Ecco che cosa cambia sul pagamento delle tasse

Si tratta di un decreto imponente che ha richiesto lo scostamento di bilancio per il valore di 25 miliardi di euro. È il terzo varato dal governo per rilanciare l’economia. E chissà se ci riuscirà. L’ ...

Ecco i nomi nel mirino Juve per "scordare" subito Sarri

La Juventus è stata eliminata in maniera inaspettata dalla Champions League per mano del Lione di Rudi Garcia e questo è costato caro a Maurizio Sarri che è stato esonerato a distanza di poche ore dal ...

Si tratta di un decreto imponente che ha richiesto lo scostamento di bilancio per il valore di 25 miliardi di euro. È il terzo varato dal governo per rilanciare l’economia. E chissà se ci riuscirà. L’ ...La Juventus è stata eliminata in maniera inaspettata dalla Champions League per mano del Lione di Rudi Garcia e questo è costato caro a Maurizio Sarri che è stato esonerato a distanza di poche ore dal ...